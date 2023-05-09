„Ствол Т-34 смотрит в сторону Эстонии“, — активист „Бронзовой ночи“ отправил эстонцам угрожающее сообщение из России

„Ивангород, ствол Т-34 смотрит на Эстонию. Но мы мирные люди и помним, за что и с чем воевали наши деды. Наше маленькое отделение Бессмертного полка. С праздником товарищи“.

„Мои дорогие Таллинцы, спасибо вам за эти цветы. Сегодня я был как можно ближе к вам, в Ивангороде. Тяжелые чувства меня переполняли, очень хотелось на родину, положить цветы к Бронзовому солдату, поклонится могиле моего деда. Но...... Это „но“ мы обязательно решим. А сейчас поклон вам, за смелость и храни вас всех Бог“. Добавил Рева в следующем посте.

Угроза безавсности

Рева был одним из членов „Ночного Дозора“. По словам представителей КаПо, „Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ, а за активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева получил медаль „За Крым“». Рева заявлял, что, хотя он и родился в Эстонии, он считает себя патриотом России.

5 мая прошлого года вид на жительство Максима Ревы был аннулирован в связи с угрозами безопасности. По данным КаПо, Рева в момент отзыва документа находился в России. Помимо этого Реве на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



