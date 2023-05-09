Новости Эстонии
09.05.2023, 19:40

„Ствол Т-34 смотрит в сторону Эстонии“, — активист „Бронзовой ночи“ отправил эстонцам угрожающее сообщение из России

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На фото - организаторы сегодняшнего мероприятия в Ивангороде, организаторы Таллинского „Бессмертного полка“. Среди них Алексей Есаков и Сергей Чаулин, которых также выслали из Эстонии. Максим Рева - в правом углу.
На фото - организаторы сегодняшнего мероприятия в Ивангороде, организаторы Таллинского „Бессмертного полка“. Среди них Алексей Есаков и Сергей Чаулин, которых также выслали из Эстонии. Максим Рева - в правом углу.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Максим Рева - один из организаторов Бронзовой ночи. Из соображений безопасности Департамент полиции безопасности (КаПо) аннулировал его вид на жительство еще в прошлом году. Сегодня же на своей странице в Facebook Рева обратился к жителям Эстонии.

„Ивангород, ствол Т-34 смотрит на Эстонию. Но мы мирные люди и помним, за что и с чем воевали наши деды. Наше маленькое отделение Бессмертного полка. С праздником товарищи“.

Kuvatõmmis Reva Facebooki kontolt.

„Мои дорогие Таллинцы, спасибо вам за эти цветы. Сегодня я был как можно ближе к вам, в Ивангороде. Тяжелые чувства меня переполняли, очень хотелось на родину, положить цветы к Бронзовому солдату, поклонится могиле моего деда. Но...... Это „но“ мы обязательно решим. А сейчас поклон вам, за смелость и храни вас всех Бог“. Добавил Рева в следующем посте.

Максим Рева был заметен на прокремлевской ниве уже многие годы. Maksim Reva on silma paistnud kremlimeelsel maastikul juba pikki aastaid.

Угроза безавсности

Рева был одним из членов „Ночного Дозора“. По словам представителей КаПо, „Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ, а за активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева получил медаль „За Крым“». Рева заявлял, что, хотя он и родился в Эстонии, он считает себя патриотом России.

5 мая прошлого года вид на жительство Максима Ревы был аннулирован в связи с угрозами безопасности. По данным КаПо, Рева в момент отзыва документа находился в России. Помимо этого Реве на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону.

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