09.05.2023, 22:20
Член правления Kuressaare Veevärk: мы до сих пор не знаем, как бактерия попала в питьевую воду. Есть несколько версий
ФОТО: VALMAR VOOLAID
Член правления компании Kuressaare Veevärk Айн Сааремяэ не скрывает, что известие о попадании бактерии в питьевую воду вызвало шок.
Анализы воды, проведенные лабораторией инфекционных заболеваний Департамент здоровья, подтвердили наличие в водопроводной воде Курессааре бактерий Escherichia coli, или кишечной палочки. В повторных пробах воды, взятых из водопровода Курессааре, также имелись признаки загрязнения.