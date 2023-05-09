Член правления Kuressaare Veevärk: мы до сих пор не знаем, как бактерия попала в питьевую воду. Есть несколько версий

Анализы воды, проведенные лабораторией инфекционных заболеваний Департамент здоровья, подтвердили наличие в водопроводной воде Курессааре бактерий Escherichia coli, или кишечной палочки. В повторных пробах воды, взятых из водопровода Курессааре, также имелись признаки загрязнения.

„Взятые нами анализы показали наличие в некоторых местах в городе бактерии E. Coli, - сказал Delfi Сааремяэ, затруднившись ответить на вопрос, каким образом кишечная палочка могла попасть в водопроводную воду. - Воздержусь от предположений, версий несколько, мы все проверяем“. Сааремяэ не стал уточнять, какие именно версии проверяются. „Это еще больше осложнит ситуацию“, - пояснил он.