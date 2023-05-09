Новости Эстонии
09.05.2023, 22:20

Член правления Kuressaare Veevärk: мы до сих пор не знаем, как бактерия попала в питьевую воду. Есть несколько версий

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„Прежде никогда такого не случалось“, - сказал Айн Сааремяэ, член правления компании Kuressaare Veevärk.
„Прежде никогда такого не случалось“, - сказал Айн Сааремяэ, член правления компании Kuressaare Veevärk.
ФОТО: VALMAR VOOLAID

Член правления компании Kuressaare Veevärk Айн Сааремяэ не скрывает, что известие о попадании бактерии в питьевую воду вызвало шок.

Анализы воды, проведенные лабораторией инфекционных заболеваний Департамент здоровья, подтвердили наличие в водопроводной воде Курессааре бактерий Escherichia coli, или кишечной палочки. В повторных пробах воды, взятых из водопровода Курессааре, также имелись признаки загрязнения.

„Взятые нами анализы показали наличие в некоторых местах в городе бактерии E. Coli, - сказал Delfi Сааремяэ, затруднившись ответить на вопрос, каким образом кишечная палочка могла попасть в водопроводную воду. - Воздержусь от предположений, версий несколько, мы все проверяем“. Сааремяэ не стал уточнять, какие именно версии проверяются. „Это еще больше осложнит ситуацию“, - пояснил он.

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