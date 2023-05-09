СЕЙЧАС | Полуфинал Лиги чемпионов: „Реал“ играет с „Манчестер Сити“

В этом сезоне „Реал“ уже выбил из турнира два английских клуба, сначала обыграл „Ливерпуль“ в 1/8 финала с общим счетом 6:2, а затем разгромил лондонский „Челси“ 4:0 в четвертьфинале. „Сити“ в свою очередь оказался сильнее немецких клубов „РБ Лейпциг“ и „Бавария Мюнхен“, которые проиграли англичанам со счетом 8:1 и 4:1 соответственно.

„Реал“ и „Сити“ встретятся в полуфинале Лиги чемпионов уже в третий раз, и ранее испанский клуб добился успеха. В 2016 году „Реал“ выиграл со счетом 1:0 в двух играх, но в прошлом сезоне они обыграли „Сити“ со счетом 6:5. Тогда „Сити“ выиграл первый матч дома со счетом 4:3 и повел 1:0 на выезде, но англичане позволили Родриго забить два гола в дополнительные минуты матча, и поединок перешел в дополнительное время. Там дело решил пенальти Карима Бензема.

„Сити“ выиграл десять матчей подряд в английской АПЛ и благодаря этому поднялся на вершину таблицы. С другой стороны, надежды „Реала“ на чемпионство в домашней лиге по сути рухнули, ведь отставание от лидера „Барселоны“ составляет уже 14 очков за пять туров до конца сезона. Однако на выходных „Реалу“ удалось победить „Осасуну“ 2:1 в финале Кубка Испании.

Важную роль в успехе „Сити“ играет норвежец Эрлинг Холанд, который в этом сезоне забил 51 гол в 46 матчах. На его счету 12 голов в восьми матчах Лиги чемпионов. При этом норвежец также является лучшим бомбардиром этого сезона.

Однако, по словам главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти, слишком зацикливаться на деятельности Холанда не планируется. „Манчестер Сити“ может показаться неудержимым, но у нас будут свои шансы, и мы можем конкурировать с ними. Мы не просто думаем об устранении одного игрока, потому что у них сильная вся команда. Мы не хотим страдать, мы хотим хорошо играть“, — сказал легендарный итальянец перед матчем.