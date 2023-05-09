Во вторник Рийгикогу снова не смог утвердить повестку дня на неделю

В понедельник заседание началось в 15:00 и закончилось в полночь. Во время заседания оппозиция со своей стороны подала на регистрацию 63 различных законопроекта и 64 запроса, пользуясь возможностью двухминутного представления каждого из них. Кроме того, возникало множество процедурных вопросов.

Во вторник заседание началось в 10:00 и закончилось в 13:00. В ходе трехчасового заседания депутаты задавали процедурные вопросы.

По закону Рийгикогу утверждает повестку дня на первом пленарном заседании рабочей недели или в начале дополнительного заседания.

В среду заседание Рийгикогу начнется в 14:00 и продлится до исчерпания повестки дня, но не дольше начала заседания в четверг в 10:00.





