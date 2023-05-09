Катри Райк о 9 мая: мы должны говорить друг с другом, могильная тишина пугает

До этого Райк выступила на конференции „История объединяет“ в Нарвском колледже Тартуского университета, где подчеркнула, что необходимо знать историю и давать подрастающему поколению как можно больше информации о событиях прошлого.

„Через местную призму об истории говорить проще - через человечные, даже, порой, забавные истории людей, которые пережили это трудное военное время“, - сказала Райк.

По мнению Райк, которым она поделилась в интервью RusDelfi, чем больше люди знают, чем больше имеют фактов, тем им проще составить представление об историческом контексте событий. И поэтому об истории надо говорить.

„Если говорить о сегодняшнем дне, о трактовке истории Второй мировой войны, нравится нам это или не нравится, она такая, какая есть. Но посмотрите, как равнодушно люди сейчас относятся к Первой мировой войне. Психологи говорят, что воспоминания об исторических событиях живут в семьях 90 лет. С момента Второй мировой прошло восемь десятков лет. Еще 10 лет - и напряжение поводу этих событий и того, как к ним относиться, спадет. Это не будет таким острым вопросом, потому что время лечит. Еще 20 лет назад, когда я только приехала в Нарву, вопрос, трогать ли памятник времен Освободительной войны в Темном Саду, вызвал бы такой шум, что мама не горюй. Сейчас вопрос его переноса на кладбище не вызывает какой-то резкой реакции“, - объясняет Райк.

Поэтому, полагает мэр Нарвы, с одной стороны, снизить градус напряжения в обществе помогает время.

„Мы видим, что сейчас празднование 9 мая сильно изменилось. Если в прошлом году мы просили людей не использовать определенную символику - георгиевские ленточки, флаги СССР и проч., люди думали, что это временные ограничения. Теперь в своем большинстве они понимают, что пришла новая реальность, и 9 мая теперь отмечается иначе. Не как День победы, но как день памяти“, - говорит Райк. При этом она подчеркивает, что Эстония - свободная демократическая страна, и никто не против того, чтобы люди чтили память и возлагали цветы.