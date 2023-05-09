Анализ подтвердил: в питьевой воде в Курессааре содержится кишечная палочка(2)
Результаты анализов проб воды, проведенные в лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья, подтвердили наличие в питьевое воде Курессааре Escherichia coli, то есть кишечной палочки. Жителям города по-прежнему рекомендуют пить бутилированную воду, а воду из-под крана кипятить не менее 10 минут перед употреблением.
В Департаменте здоровья пояснили, что для определения серотипа колиформных бактерий, выявленных в питьевой воде, дополнительно был проведен ПЦР-анализ, в результате которого было установлено, что речь идет о форме кишечной палочки, которая не является самым токсичным типом, но симптомы заражения которой совпадают с симптомами пациентов из Курессааре.
Отмечается, что за последние сутки количество обращений в отделение неотложной помощи в Курессааре уменьшилось, нормализовалось и количество вызовов скорой помощи. Сама же ситуация полностью не разрешилась, поскольку отвечающая за водоснабжение Kuressaare veevärk AS провела со своей стороны повторное взятие проб и также выявила наличие в них колиформных бактерий. Водопроводная компания продолжает процесс смены воды в трубопроводах и добавляет хлор, чтобы устранить проблему, но прежде, чем источник загрязнения будет окончательно уничтожен, пройдет еще несколько дней.
Анализ воды будет осуществляться ежедневно, пока проблема с питьевой водой не будет полностью решена.
Департамент здоровья проводит процедуру надзора с целью выяснить все обстоятельства, связанные с загрязнением. Помимо прочего, предстоит установить, были ли соблюдены ли все правила по обращению с питьевой водой.
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