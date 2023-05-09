СХЕМА | „Старайтесь избегать движения на машине в центре города!“ С 15 мая до октября ограничивается движение и по улице Лийвалайа

Подготовительные работы начнутся уже в среду, 10 мая, с ликвидации двух островков безопасности, находящегося в зоне предстоящего строительства. Во время строительства трубопровода движение по улице Лийвалайа в основном будет обеспечено по 2+2 полосам, однако на период монтажа труб для движения временно будут доступны 1+2 полосы. Улица Ластекоду на отрезке между улицами Лийвалайа и Крейцвальди станет односторонней.

По словам руководителя отдела централизованного холодоснабжения Utilitas Танеля Курса, такого рода сеть – это наиболее удобный и экологичный способ охлаждения зданий в районах с плотной застройкой, который, по сравнению с локальными устройствами холодоснабжения, еще и лучше сохраняет чистоту городского воздуха. „В ближайшие годы Utilitas создаст сеть централизованного холодоснабжения, которой будет охвачен весь центр Таллинна, что даст лучшие возможности для сохранения внутренего климата и высвободит пространство как внутри зданий, так и снаружи“, - сказал Курс.

Первый этап работ не повлечет за собой изменений в работе общественного транспорта, однако автобусная остановка „Гостиница „Олимпия“», которая сейчас находится возле здания по адресу Лийвалайа, 40, будет временно передвинута примерно на сто метров в сторону улицы Юхкентали.

Таллиннский департамент транспорта пересмотрел циклы работы светофоров на прилегающих к району строительства улицах, в том числе Одра и Юхкентали, с тем, чтобы увеличить их пропускную способность.

Строительные работы по заказу Utilitas будет осуществлять AS KE Infra. На период строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения на машине в центре города.