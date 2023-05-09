ФОТО | Вспыхнувший в полдень пожар ликвидирован. Причины выясняются

Когда пожарные прибыли на место происшествия, между зданиями бывшего колхоза уже загорелись мусор, хворост и сухая прошлогодняя трава. Из-за сильного ветра под угрозой оказались и соседние здания. Спасателям потребовалось почти 20 тонн воды, чтобы потушить пожар. Он был окончательно ликвидирован в 14.23.