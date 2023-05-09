ФОТО | Полиция просит помощи: пропал 5-летний ребенок

Есть вероятность, что мальчик пошел из Куусалу на автобусную остановку и поехал в сторону Таллинна или Локса.

Приметы: рост 116 см, волосы светлые. Мальчик мог быть одет в серый жилет, с собой мог иметь рюкзак с изображением синей акулы.

Как сообщает полиция, Кристьян Вальдемар около 10 часов утра попал в поле зрения камеры наблюдения у библиотеки Куусалу.

В данный момент велосипеда у мальчика нет, он оставил его дома.

К поиску пропавшего привлечены полицейские патрули, дрон, кинолог с собакой.

Полиция просил всех, кто видел Кристьяна или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.







