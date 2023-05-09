09.05.2023, 14:44
МНЕНИЕ | Слов немного, танков - еще меньше. Чем запомнится парад 9 мая в Москве
ФОТО: | AFP/Scanpix
Думается, если бы накануне какую-нибудь нейросеть попросили написать речь Путина, загрузив предыдущие выступления российского лидера, то результат не сильно бы отличался от того, что сегодня услышали присутствующие на Красной площади.
В Москве прошел традиционный военный парад в честь победы в Великой Отечественной войне. Кстати, стоит напомнить, что традиция это не такая уж давняя. В Советском Союзе танковые колонны проходили по Красной площади 9 мая всего трижды, в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. Ежегодным это мероприятие стало уже в постсоветской России, с 1995 года, причем до 2008 года тяжелая военная техника в параде задействована не была.