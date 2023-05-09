МНЕНИЕ | Слов немного, танков - еще меньше. Чем запомнится парад 9 мая в Москве

В Москве прошел традиционный военный парад в честь победы в Великой Отечественной войне. Кстати, стоит напомнить, что традиция это не такая уж давняя. В Советском Союзе танковые колонны проходили по Красной площади 9 мая всего трижды, в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. Ежегодным это мероприятие стало уже в постсоветской России, с 1995 года, причем до 2008 года тяжелая военная техника в параде задействована не была.

В нынешнем году военная составляющая выглядела не особенно грозно: „Искандеры“, пусковые установки ракетных комплексов С-400 и „Ярс“, несколько видов БТР и бронеавтомобилей (в том числе и пресловутые „Тигры“ - вот уж, действительно, ирония истории - „Тигры“ на параде в честь победы над Третьим рейхом). Авиации не было вовсе, несмотря на идеальную погоду. Скорее всего, из опасений какой-нибудь диверсии. Поэтому главным, пожалуй, визуальным символом 9 мая 2023 года в Москве станет открывавший колонну одинокий танк Т-34, возможно, взятый с музейного хранения.