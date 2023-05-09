Правда ли, что в Германии у мусульманской семьи отобрали ребёнка за неприятие „ценностей ЛГБТ“?

Немецкое издание Buten un binnen попыталось выяснить причины подобного решения суда, однако ни в полиции, ни в городской администрации Бремерхафена новых подробностей не сообщили. В правоохранительном ведомстве ещё раз опровергли версию, связанную с ЛГБТ. При этом иорданское издание Roya News со ссылкой на соцсети распространило неподтверждённую информацию о том, что визит представителей правопорядка состоялся после жалобы соседей на неоднократные крики кого-то из детей. Такая версия объясняет, почему женщина на видео рассказывает правоохранителям о необычном поведении ребёнка. Отметим, что одна из основных функций немецкого Управления по делам молодёжи – действительно, защита детей и подростков, подвергающихся насилию. Согласно Социальному кодексу, взятие ребёнка под опеку со стороны социальных служб, в то время как его родители находятся в Германии, возможно только в случае просьбы самого ребёнка или неотложной угрозы его благополучию. В разговоре с нашими коллегами из dpa немецкий эксперт по правам ребёнка Йорг Майвальд заявил, что политическая или религиозная позиция родителей не может квалифицироваться как неотложная угроза, а потому взятие под опеку было бы неправомерным с юридической точки зрения.