Правда ли, что в Германии у мусульманской семьи отобрали ребёнка за неприятие „ценностей ЛГБТ“?
В конце апреля 2023 года соцсети и некоторые СМИ обошла информация о скандальном решении немецких социальных служб. Мы проверили, правдиво ли подобное описание ситуации.
По интернету распространился 4-минутный видеоролик, на котором люди в форме полиции Германии выводят ребёнка из квартиры, невзирая на его крики и сопротивление женщин в хиджабах. Как утверждалось в описании, в городе Бремерхафен, расположенном на северо-западе страны, социальные службы забрали из мусульманской семьи мальчика на основании жалобы, поступившей из его школы. Причиной всему якобы стало то, что в семье ребёнка учили говорить о несовместимости гомосексуализма и трансгендерности с исламскими традициями. Мальчик был отправлен в органы социальной опеки до решения суда о возможном лишении родительских прав.
Об этом написали такие русскоязычные ресурсы, как „Царьград», „Подоляка», „Октагон», SM News, „Правда ДНР» и „Новости восточной ленты». Широко разошлась новость в Telegram, где о ней рассказали каналы „Прямой эфир» (622 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Мир Михаила Онуфриенко» (291 000), „Мрiя» (277 000), „Дмитрий Василец» (197 000), „Поздняков 3.0» (174 000), „RT на русском» (150 000), „Первый народный» (141 000), Voblya (141 000), „Осташко! Важное» (125 000), „Хазин» (121 000), „Мир в моменте» (119 000) и „Собственный корреспондент» (101 000).
По состоянию на 2019 год, в Германии проживало около 5,5 млн мусульман (6,6% населения страны), четверть из которых минимум раз в неделю посещали мечеть. При этом официально каждый житель Германии свободен в реализации своей сексуальной и гендерной идентичности, а закон защищает представителей сообщества ЛГБТ+. Однако исламская традиция выступает против однополых отношений, и эта несовместимость неизбежно сказывается на жизни как минимум части мусульман Германии.
Сам видеоролик вносит мало ясности в объяснение причин произошедшего. На нём можно услышать, как женщина на арабском сообщает полиции, что ребёнок страдает „от электрошоков в голове“, которые заставляют его кричать и приводят к эпилептическим припадкам. Она также говорит, что действия полиции могут нанести мальчику вред. В свою очередь, один из стражей порядка заявляет членам семьи, что вместе с коллегами действует на основании решений суда и Управления по делам молодёжи и что ребёнка нужно забрать, пусть даже силой. ЛГБТ и связанные с ним вопросы в видео никак не упоминаются.
Одним из первых видео опубликовал в ночь на 28 апреля арабоязычный твиттер-аккаунт @Shuounislamiya, снабдив его комментарием: „Получили из Германии: насильственное похищение детей из мусульманской семьи! Похищение было совершено Управлением по делам молодёжи в сопровождении полиции“. При этом необходимо отметить, что в 2022 году ресурс Shuoun Islamiya («Исламские дела“) уже был замечен в распространении дезинформации о похищениях мусульманских детей социальными службами Швеции. Основателя этого аккаунта подозревают в связях с группировкой „Братья-мусульмане“, признанной террористической в России и некоторых других странах.
Итак, в твите @Shuounislamiya, как видим, ничего не говорилось об ЛГБТ. Однако уже утром 28 апреля его ретвитнула скандально известная британская политическая обозревательница пакистанского происхождения Бушра Шейх. Она добавила и собственный комментарий: „Органы опеки и полиция насильно забирают маленького мальчика из его семьи. Как узнали в школе, мальчика учат, что гомосексуальность и трансгендерность неприемлемы в исламе“.
Твит Бушры Шейх вызвал даже больший интерес читателей (более 10 000 репостов), чем изначальная публикация @Shuounislamiya. И уже через два часа под твитом появился комментарий официального аккаунта полиции Бремерхафена: „Полиции известно о видеозаписи. Это случай из Бремерхафена. Видео отправлено на внутреннюю проверку“. А днём 29 апреля на сайте и в соцсетях городской полиции было опубликовано более подробное сообщение: „В соцсетях циркулирует видео совместной операции Управления по делам молодёжи и полиции Бремерхафена, сопровождаемое ложными утверждениями о её причинах. В ролике показан небольшой отрывок взятия двоих детей под опеку по решению суда. Полиция поддержала в этой операции Управление по делам молодёжи. Взятие детей под опеку всегда является крайней мерой и происходит только при наличии серьёзных причин. Мы просим также отнестись с пониманием к тому, что в целях защиты семьи и детей мы не можем давать никаких дополнительных объяснений о причинах принятия этого решения. Мы понимаем, что указанное видео является эмоционально тревожащим. Пожалуйста, не распространяйте ложные факты и утверждения“.
Немецкое издание Buten un binnen попыталось выяснить причины подобного решения суда, однако ни в полиции, ни в городской администрации Бремерхафена новых подробностей не сообщили. В правоохранительном ведомстве ещё раз опровергли версию, связанную с ЛГБТ. При этом иорданское издание Roya News со ссылкой на соцсети распространило неподтверждённую информацию о том, что визит представителей правопорядка состоялся после жалобы соседей на неоднократные крики кого-то из детей. Такая версия объясняет, почему женщина на видео рассказывает правоохранителям о необычном поведении ребёнка. Отметим, что одна из основных функций немецкого Управления по делам молодёжи – действительно, защита детей и подростков, подвергающихся насилию. Согласно Социальному кодексу, взятие ребёнка под опеку со стороны социальных служб, в то время как его родители находятся в Германии, возможно только в случае просьбы самого ребёнка или неотложной угрозы его благополучию. В разговоре с нашими коллегами из dpa немецкий эксперт по правам ребёнка Йорг Майвальд заявил, что политическая или религиозная позиция родителей не может квалифицироваться как неотложная угроза, а потому взятие под опеку было бы неправомерным с юридической точки зрения.
Таким образом, циркулирующая в соцсетях теория о связи случившегося с гомофобией родителей школьника отрицается официальными службами и плохо совместима с действующим законодательством Германии. Возникла она уже в соцсетях — и не сразу, а после репостов первых публикаций. Всё это позволяет считать её маловероятной.
Итог: Скорее всего неправда