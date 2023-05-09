ФОТО И ВИДЕО | Вандалы в Синимяэ раскрасили и сломали могильные плиты военного мемориала

На Гренадерском холме Синимяэских высот рядом с крестом лежат сломанные плиты. Они установлены в память об эстонских солдатах, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

Мемориал Синимяэ находится на месте одного из самых кровавых сражений Второй Мировой войны на территории Эстонии.

„Эстонский народ помнит погибших в оборонительных боях сынов отчизны“ - написано на одной из плит.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал, что ему уже сообщили о происшествии. Территория парка является государственной, поэтому горуправа ничего не предпринимает.

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