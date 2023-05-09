Латвия в третий раз принимает чемпионат мира по хоккею. На двух предыдущих были громкие скандалы
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии в третий раз. Первый матч в Риге состоится 12 мая, когда сборная Латвии сыграет с Канадой. На двух предыдущих турнирах в латвийской столице разгорались нешуточные страсти. Rus.delfi.lv решили вспомнить главные события тех лет и самые громкие скандалы.
Чуть не провалились под лед
Латвия примет чемпионат мира третий раз в истории. Впервые турнир в Риге прошел в мае 2006 года. К тому чемпионату возвели „Арену Рига“ на 10 300 зрителей, а в качестве второй арены временно был перестроен холл „Сконто“ (с трибунами на 8000 мест). Если к новой арене претензий не было, то лед в „Сконто“ оказался не лучшего качества.
Последний матч группы В, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии, завершился вничью. И оставил неприятный осадок. Финальная сирена прозвучала на час позже, чем планировалось ранее, так как во втором периоде лед холла „Сконто“ проломился.
На седьмой минуте второго периода при счете 1:1 команды покинули площадку. Все из-за того, что рядом с одной из скамеек запасных проломился лед. Пока технические службы приводили площадку в порядок, командам пришлось сидеть в раздевалках целый час. Правда, хоккеистам столь длительный отдых пошел только на пользу. Во всяком случае после паузы команды забросили по три шайбы и сыграли вничью — 4:4.
Тогдашний президент федерации хоккея Латвии Киров Липман заявил, что проблема со льдом — не трагедия. Он отметил, что похожие проблемы со льдом имели место и на других чемпионатах мира. Технические работники привели площадку в порядок, но скандал со льдом запомнился надолго.
„Судья сделал все, чтобы мы проиграли“
Сборная Латвии на ЧМ-2006 стартовала с почетной ничьей против чехов (1:1), затем последовало крупное поражение от финнов (0:5) и победа над словенцами (5:1). На втором групповом этапе хозяева потерпели поражение от Канады (0:11). Та игра запомнилась скандальным поведением болельщиков, которые забрасывали лед посторонними предметами, из-за чего игра несколько раз прерывалась.
Мишенью зрителей стал американский арбитр Рик Лукер, который уже в первом периоде восемь раз удалял латвийских хоккеистов, и канадцы четырежды реализовали численное преимущество. После удаления Юриса Шталса за две минуты до перерыва терпение латвийской публики подошло к концу — на лед полетели посторонние предметы, и Лукер был вынужден увести команды в раздевалки, а две минуты были доиграны после перерыва.
В дальнейшем Лукер, несмотря на бурную реакцию болельщиков, продолжил удалять хоккеистов сборной Латвии за каждый мелкий фол. Когда очередные две минуты заработал Александр Семенов, на лед снова полетели монеты и зажигалки, обувь и куски картона, бутылки и мобильные телефоны. Форварду сборной Латвии Янису Спруктсу через микрофон судьи-информатора пришлось обращаться к зрителям с просьбой доиграть последние 15 минут.
Кошмарный вечер завершился поражением хозяев со счетом 0:11, а Олег Знарок, входивший в тренерский штаб Петра Воробьева на том чемпионате, после матча заявил, что во всем виноват исключительно судья. „Арбитр сломал игру. Именно он виноват в том, что болельщики перестали сдерживать эмоции. Я их прекрасно понимаю. В первом периоде мы всего четыре минуты играли в полных составах. Судья сделал все, чтобы мы проиграли“, — сказал Знарок.
После сокрушительного поражения от Канады сборная Латвии проиграла США (2:4), победила Норвегию (4:2) и финишировала в группе на пятом месте, а в итоге оказалась десятой.
Чемпионами мира в Риге стали шведы, которые ранее в том же году в Турине выиграли Олимпиаду. С серебром уехали чехи, с бронзой — финны. Канада стала четвертой, Россия уступила в четвертьфинале Чехии, а покинули элиту Казахстан и Словения.
Цветы у посольства Канады
Спустя 15 лет после поражения 0:11 сборная Латвии под руководством канадского специалиста Боба Хартли взяла у „кленовых“ реванш. В стартовом матче домашнего ЧМ-2021 хозяева сенсационно победили 2:0. Первую шайбу за две секунды до конца первого периода забросил нападающий Микс Индрашис. А в середине второго периода Оскар Батня удачно подправил шайбу и удвоил перевес сборной Латвии. В обоих случаях ассистентом выступил Рональд Кениньш. Ни разу прежде латвийские хоккеисты канадцев не обыгрывали. Ни на чемпионатах мира, ни на других крупных турнирах.
К слову, канадцы перебросали хозяев более чем в два раза (38 против 17), но в атаке играли прямолинейно и не слишком организованно. Кроме того, в воротах сборной Латвии очень уверенно действовал голкипер Матисс Кивлениекс, который трагически погиб вскоре после чемпионата мира. Именно он получил награду лучшему игроку того матча.
После игры возле „Арены Рига“ собрались несколько сотен радостных латвийских фанов. Они скандировали речевки, стучали в барабаны, гудели в трубки и пели гимн, а затем двинулись к канадскому посольству в Риге на улице Базницас и положили у входа цветы.
Традиция приносить цветы к посольствам тех стран, которые были обыграны на чемпионате мира, появилась еще в конце ХХ века, когда сборная Латвии вышла в элитный дивизион. Посол Канады в странах Балтии Кевин Рек лично встретил и поприветствовал болельщиков. „Проигрывать всегда неприятно, но если проигрываешь, делай это в матче открытия против хозяев, — написал он в Twitter после встречи с фанами. — Спасибо, латвийские друзья, за вашу энергию, добрые слова и цветы“.
Канадцы на том чемпионате мира проиграли три первых матча, чего ранее не случалось. Команда подверглась серьезной критике на родине, но все же пробилась в плей-офф, где выиграла все три матча на пути к золотым медалям. В финале „кленовые листья“ в овертайме одолели финнов со счетом 3:2. Латвия же после сенсационной победы на старте смогла выиграть только один матч — у Италии (3:0). Хозяева заняли шестое место среди восьми команд в своей группе. Четвертьфинал, на который все так надеялись после победы над Канадой, так и остался далекой мечтой. Домашний турнир сборная Латвии завершила на 11-м месте.
„Дороги ужасные, а он флаги снимает“
Чемпионат мира 2021 года запомнился не только сенсационной победой сборной Латвии над канадцами, но и громким скандалом с заменой государственных флагов. В ответ на инцидент с посадкой „Боинга“ в Минске и задержание летевшего на нем белорусского оппозиционера Романа Протасевича 24 мая на площади возле гостиницы Radisson Blu Latvija, где проживали хоккеисты участвовавших в турнире команд, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили официальный красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый, заявив, что эти действия — „знак солидарности с белорусским народом“. Позже это решение поддержал президент Латвии Эгил Левитс, который подчеркнул, что „Латвия не признает правящий режим соседнего государства“.
Масло в огонь подлил депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше, который на фоне разгорающегося скандала призвал задержать сборную Беларуси по хоккею и выдать ее Минску в обмен на всех белорусских оппозиционеров, которые на тот момент находились под стражей. Через день депутат принес извинения и признался, что это была провокация.
Тогдашний президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя действия латвийских властей, заявил, что федерация хоккея не поддерживает решение Риги. Глава IIHF направил мэру Риги письмо, в котором попросил либо вернуть государственный флаг Беларуси на место, либо снять флаг IIHF вслед за белорусским.
В ответ на претензию власти Риги приняли решение о снятии всех флагов IIHF на улицах города. Фазель выразил мнение, что Стакис преследует личные цели, проводя акции с флагами в преддверии выборов в Рижскую Думу. Глава IIHF при этом пообещал, что международная федерация сохранит официальный флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира.
На этом история с флагами отнюдь не закончилась. Первоначально среди флагов стран-участниц турнира, согласно рекомендациям IIHF, был установлен государственный флаг России, однако уже по ходу турнира он был заменен на флаг Олимпийского комитета России, под которым российские хоккеисты официально выступали на том чемпионате мира. Государственная дума России и Посольство России в Латвии обвинили власти Латвии в провокации. Беларусь даже выдворила латвийского посла из страны, после чего Латвия приняла зеркальные меры в отношении белорусского посла в Риге.
После чемпионата мира российский защитник Сергей Гимаев, долгое время живший в латвийской столице и выступавший за рижское „Динамо“, раскритиковал качество местных дорог. „В Риге дороги ужасные. Просто катастрофа. Мы привыкли говорить, что в России дороги плохие. Здесь еще хуже, чем у нас. Не знаю. Тут мэр другим занят, флаги меняет. Ему, наверное, не до дорог“, — заявил хоккеист в интервью Sport24.
В этом году сборные России и Беларуси на чемпионате мира не сыграют.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.