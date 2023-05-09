При пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

В 10:21 в Центр тревоги сообщили о пожаре в частном доме в деревне Васта волости Виру-Нигула. По прибытии спасателей дом был полностью охвачен огнем и крыша по большей части обвалилась. В результате пожара загорелась сухая трава вокруг дома, и спасатели стали защищать надворную постройку. По словам сообщивших о возгорании, в доме мог быть человек. Пожар локализовали к 11:23 и в ходе дополнительных работ по тушению нашли в строении тело пожилого мужчины.