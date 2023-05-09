ВИДЕО | „Мы уже сделали так, что осенняя сессия Рийгикогу будет сумасшедшей“. Оппозиция продолжает вставлять правительству палки в колеса
Оппозиция продолжает применять в отношении коалиции тактику обструкции, чтобы помешать планам правительства.
В интервью Delfi председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что такого масштаба обструкции раньше Рийгикогу не видел, поскольку и ни одно правительство не начинало [работать] столь жестко. Вопрос не в одном законопроекте, а в целом во всех темах: семейные пособия, налоги, Нурсипалу, нетрадиционные семейные ценности и прочее. Пока, по его словам, обструкция не сильно повлияла на правительство, поэтому оппозиция намерена продолжить. Компромиссом может считаться вариант, когда правительство все-таки отложит часть планов.
Хельме отметил, что поданные оппозицией запросы и проекты обеспечили Рийгикогу работой на несколько месяцев вперед. „На самом деле, мы уже сделали так, что осенняя сессия заседаний будет сумасшедшей“, - отметил он и добавил, что если правительство не изменит свой курс, то в ближайшие месяцы Рийгикогу не сможет нормально выполнять свою работу.
Танель Кийк (Центристская партия) в свою очередь назвал неприемлемым планы правительства по урезанию пособия для многодетных семей, которые только недавно были увеличены. „Особенно в ситуации, когда Эстония, к сожалению, находится в глубоком демографическом кризисе. Также мы видим, что правительственный пакет налоговых изменений благоприятен для более состоятельной части общества, но отнимает деньги у пожилых людей и низкооплачиваемых работников, включая семьи, которые теряют дополнительный не облагаемый налогом доход“.
Кийк сказал, что правительства может покончить с обструкцией, отозвав законопроект о сокращении пособий для многодетных семей и сообщив о готовности обсудить налоговые изменения в виде отдельного законопроекта. „Это не значит, что мы поддержали бы эти повышения налогов, но тогда можно будет хотя бы вести переговоры, вносить разные предложения“, - отметил центрист.
Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) отметил, что, согласно закону о регламенте Рийгикогу, повестка на неделю должна быть утверждена на первом заседании недели, но этого не было сделано. По этой причине утвердить повестку этой недели уже нельзя.
„Но это юридический спор. Мы видим, что речь все же идет о политическом противостоянии“, - отметил он и добавил, что коалиция должна быть готова к компромиссу. По его словам, оппозиционные партии не приемлют принятие законов, что называется, скопом и их продавливание в ускоренном порядке. „Мы хотим предметной дискуссии в парламенте“, — подчеркнул он.
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