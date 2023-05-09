Пропавший ночью мужчина найден мертвым

После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что Вальтера нашли мертвым. У полиции нет оснований подозревать преступление, и точная причина его смерти выяснится при вскрытии.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 31-летний Вальтер прошлой ночью ушел из дома в Высу в волости Хальяла и не вернулся. Куда он пошел, неизвестно. Его жизни может угрожать опасность.

В последний раз родственники общались с мужчиной вчера около 18:00. Телефона у мужчины с собой не было.

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