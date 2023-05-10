Новости Ида-Вирумаа
10.05.2023, 15:15

Жителям Ида-Вирумаа расскажут о переходе на эстоноязычное обучение

 
Обучение эстонскому языку в столичной школе.
Обучение эстонскому языку в столичной школе.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые состоятся 17 мая в Силламяэ и Нарве и 18 мая в Йыхви и Кохтла-Ярве.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя. „В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними“, - сказал Дуболазов. „Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы“.

Представители Союза родителей программы языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.

Информационные часы состоятся:

  • В Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00

  • В Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17 мая, в 19:00

  • В Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00

  • В Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00

Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod.

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