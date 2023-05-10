Жителям Ида-Вирумаа расскажут о переходе на эстоноязычное обучение
Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые состоятся 17 мая в Силламяэ и Нарве и 18 мая в Йыхви и Кохтла-Ярве.
Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя. „В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними“, - сказал Дуболазов. „Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы“.
Представители Союза родителей программы языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.
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