Жителям Ида-Вирумаа расскажут о переходе на эстоноязычное обучение

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя. „В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними“, - сказал Дуболазов. „Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы“.