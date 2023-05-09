Департамент социального страхования объясняет, кому и когда будут выплачены доплаты семейных пособий

„Поскольку в январе пособия были выплачены по прежним, более низким ставкам, Департамент социального страхования сделает дополнительные перечисления всем получателям семейных пособий за январь. В первую очередь выплаты будут осуществлены родителям-одиночкам“, - сказала Maaleht советник по связям с общественностью Теэле Сихтмяэ.

„В первую очередь мы приступили к выплате пособий родителям, в одиночку воспитывающим детей, таких 10 000 человек. Мы начали с них, так как таких получателей пособий меньше, и проще организовать выплату доплат вместе с обычными пособиями. Для беспокойства нет причин, следующая группа — все остальные получатели пособий.

Пособие поступит в течение мая, департамент выплатит пособия при первой же возможности, не дожидаясь конца месяца. Мы приложим все усилия к тому, чтобы деньги были выплачены как можно быстрее“, - заверила Сихтмяэ.

Доплата за январь для родители-одиночки составляет 60,82 евро, за первого и второго ребенка будет доплачены 20 евро, многодетные семьи с 3-6 детьми получат 350 евро, семьи, где воспитываются 7 и более детей, 450 евро.

В Эстонии получателей пособия за первого и второго ребенка насчитывается около 246 000, пособия для многодетной семьи (3-6 детей) получают примерно 24 000 и пособия для многодетной семей (7 и более детей) около 115 человек.

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