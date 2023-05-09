Щелчок по носу экологичному району: жители Мустамяэ и Ласнамяэ сортируют биоотходы тщательнее жителей Пыхья-Таллинна
Статистика отходов за первый квартал 2023 года показывает, что биоотходы в Муста- и Ласнамяэ собирают тщательнее, чем в Пыхья-Таллинне: в Мустамяэ доля биоотходов, собираемых по типу, составляет 13,28% от смешанных отходов, в Пыхья-Таллинне соответствующий показатель – 10,51%. Эксперт в сфере экономики замкнутого цикла Арго Лууде утверждает, что только мысли и слова не сделают окружающую среду чище, нужны реальные действия, так как при нынешних условиях можно собирать в два раза больше биоотходов.
„Исследования показывают, что треть смешанных бытовых отходов на самом деле являются биологическими отходами, а это означает, что при правильной сортировке можно существенно увеличить количество раздельно собираемых биоотходов, — сказал руководитель AS Eesti Keskonnateenused Арго Лууде. — Мы видим положительные признаки, что ситуация в отдельных регионах и самоуправлениях улучшается, однако она еще далека от идеальной. Чем большему количеству людей нам удастся обеспечить возможность раздельного сбора биоотходов, тем меньше биоотходов будет среди всего смешанного мусора“.
Лууде сказал, что популяризация сбора биоотходов по типу требует не только создания удобной инфраструктуры, но и изменения мышления и понимания того, что биоотходы являются ценным ресурсом. „Выбрасывание биоотходов в контейнер для смешанных отходов означает, что из них уже невозможно произвести биогаз, также бытовые отходы, испачканные биоотходами, переработке уже не подлежат“, — отметил Лууде. — Поэтому стоит тщательно обдумывать свои действия, ведь экологически ответственным является не только умеренное и рациональное потребление продуктов, но и должное обращение с отходами“.
„В последнее время стали популярными разговоры о создании собственного компоста из биоотходов, однако получение качественного компоста требует много труда и усилий, и у многих это вовсе не получается. Так же, как мы сами не выращиваем дома зерно для производства муки или строим холодильник из домашних ресурсов, стоило бы оставить переработку биоотходов профессиональным предприятиям, которые придают изделиям из биоотходов добавленную стоимость. Отходы можно сдать утилизатору отходов удобно и за очень небольшую плату“, — сказал Лууде.
Пищевые отходы в основном образуются в домашнем хозяйстве: согласно исследованиям, в домах Эстонии образуется около 80 000 тонн кухонных отходов в год. Чтобы получить газ из картофельной и банановой кожуры, их нужно собирать отдельно от другого мусора. 31 декабря 2023 года раздельный сбор биоотходов (или их переработка в месте происхождения) станет обязательным по всей Эстонии.
Биогазовый завод EKT Ecobio Maardu уникален тем, что для производства биогаза используются биоразлагаемые бытовые отходы. Кухонные отходы и отходы от заведений общественного питания свозятся в завод из Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа, Пылвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Йыгевамаа, Вырумаа и города Вильянди.
Из 10 кг кухонных отходов можно получить кубический метр биометана, что равно литру бензина. Биогазовый завод может перерабатывать около 20 000 тонн биоразлагаемых отходов в год. Поскольку у людей еще не выработалась привычка собирать биоотходы раздельно, биоотходы приходится свозить на завод со всей Эстонии.
Какие отходы можно собирать в контейнер для биоразлагаемых отходов:
Хлебобулочные изделия
кофейная и чайная гуща
мясные и рыбные отходы
овощи и фрукты (включая остатки кожуры)
полуфабрикаты
сыр, масло и маргарин и другие твердые пищевые отходы
также подойдет бытовая бумага и бумажные салфетки, которыми вытирали пищу или пищевые отходы, подходят пакетики для кофе и чая с бумажными фильтрами
комнатные растения и срезанные цветы должны быть без земляного кома и горшка.
В контейнер не подходят:
Стандартные полиэтиленовые пакеты, пищевая упаковка, металлическая упаковка, деревянная упаковка, стеклянная и стеклянная упаковка
большое количество жидких отходов (которые могут вытечь во время транспортировки или разбить контейнер)
крупные кости и яичная скорлупа
текстиль и кожа
наполнитель для кошачьих туалетов, пепел, окурки
земля и камни
бумажные пакеты с пленочной поверхностью или с пленочным окошком
бумага для выпечки
старые лекарства и другие опасные отходы
подгузники, гигиенические прокладки
вакуумные пакеты
искусственные цветы, свечи
цветочные и салатные горшки
сгнившие коричневые листья и ветки деревьев, отходы ландшафтного дизайна.
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