Щелчок по носу экологичному району: жители Мустамяэ и Ласнамяэ сортируют биоотходы тщательнее жителей Пыхья-Таллинна

„Исследования показывают, что треть смешанных бытовых отходов на самом деле являются биологическими отходами, а это означает, что при правильной сортировке можно существенно увеличить количество раздельно собираемых биоотходов, — сказал руководитель AS Eesti Keskonnateenused Арго Лууде. — Мы видим положительные признаки, что ситуация в отдельных регионах и самоуправлениях улучшается, однако она еще далека от идеальной. Чем большему количеству людей нам удастся обеспечить возможность раздельного сбора биоотходов, тем меньше биоотходов будет среди всего смешанного мусора“.

Лууде сказал, что популяризация сбора биоотходов по типу требует не только создания удобной инфраструктуры, но и изменения мышления и понимания того, что биоотходы являются ценным ресурсом. „Выбрасывание биоотходов в контейнер для смешанных отходов означает, что из них уже невозможно произвести биогаз, также бытовые отходы, испачканные биоотходами, переработке уже не подлежат“, — отметил Лууде. — Поэтому стоит тщательно обдумывать свои действия, ведь экологически ответственным является не только умеренное и рациональное потребление продуктов, но и должное обращение с отходами“.

„В последнее время стали популярными разговоры о создании собственного компоста из биоотходов, однако получение качественного компоста требует много труда и усилий, и у многих это вовсе не получается. Так же, как мы сами не выращиваем дома зерно для производства муки или строим холодильник из домашних ресурсов, стоило бы оставить переработку биоотходов профессиональным предприятиям, которые придают изделиям из биоотходов добавленную стоимость. Отходы можно сдать утилизатору отходов удобно и за очень небольшую плату“, — сказал Лууде.