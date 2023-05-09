Футболист проигравшей команды в Кубке Эстонии со счетом 0:48: это не уменьшило нашей мотивации

„Это не уменьшило нашей мотивации. Это была наша первая совместная игра, и из-за определенных обстоятельств нам пришлось играть вдесятером. Вратарь получил травму, поэтому в воротах стоял полевой игрок. По большому счету проигрыш не очень приятный, но результат соответствовал обстоятельствам“, — вспоминает нападающий проигравшей команды матч, прошедший в воскресенье на футбольном стадионе Висмари, где было пропущено 48 мячей.

Хотя счет 0:48 является экстраординарным, крупные поражения команд любительской лиги в кубковых играх не редкость. Сатс Карсклус, автор этой статьи, два года назад участвовал в матче и проиграл 0:24 молодежной команде „Флоры“ до 21 года, Расмус Ваттер, другой спортивный журналист Delfi, семь сезонов назад проиграл таллиннскому „Зениту“ со счетом 3:29. Очевидно, что целью команд, играющих в любительской лиге, является не результат, а занятия спортом в компании друзей.