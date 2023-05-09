ФОТО | Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. По словам директора „Коммунарки“ Дениса Проценко у фигуриста были минимальные шансы на выживание из-за тотального поражения легких.



Сергей Царенко, директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава, в феврале говорил, что лечение Костомарова привело к „вынужденным хирургическим вмешательствам“. При этом официальных подтверждений о том, что 46-летний фигурист, по данным различных СМИ, перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах и два инсульта, не было.



Костомаров помимо Олимпиады дважды выиграл чемпионат мира и три раза — чемпионат Европы в паре с Татьяной Навкой.

