В Ида-Вирумаа в столкновении грузовика и легковушки пострадали пять человек

В понедельник около 13:41 произошла авария на Луйге теэ в деревне Вяэна-Йыэсуу в волости Харку в Харьюмаа, где 45-летний мужчина на ATV по неизвестной причине врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:10 произошла авария на Уус-Садама теэ в Кунда в Ляэне-Вирумаа, где моторно-транспортное средство Audi A4, которым управлял 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, при совершении поворота налево врезалось в металлическое ограждение. Пассажира - 38-летнего мужчину - доставили в больницу Раквере.

В 16:08 произошла авария на улице Копли в Таллинне, где городской автобус Solaris Urbino под управлением 44-летнего мужчины стал выезжать с остановки „Малева“ и столкнулся с проезжавшим мимо него автомобилем. Водитель автобуса затормозил, в результате чего находившаяся в салоне 71-летняя пассажирка упала. Легковой автомобиль не остановился и покинул место происшествия. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:24 произошла авария на перекрестке Кивитеэ и Метса в городе Пюсси в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, где 20-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat при выезде на главную дорогу врезался в грузовой автомобиль Scania с прицепом, которым управлял 37-летний мужчина. Водителя Volkswagen и трех пассажиров (14-летнего молодого человека, 20-летнего мужчину и 18-летнюю женщину) доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Еще одному пассажиру Volkswagen - 15-летнему молодому человеку - медики скорой оказали первую помощь на месте.

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