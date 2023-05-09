Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Мдудузи. Он отправился искать собаку и пропал

В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что из дома в деревне Нурмси волости Ляэнеранна в Пярнумаа ушел 64-летний Мдудузи. Родственники предполагают, что мужчина мог отправиться на поиски убежавшей собаки и заблудиться.