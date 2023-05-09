09.05.2023, 08:18
Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Мдудузи. Он отправился искать собаку и пропал
ФОТО: PPA
В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что из дома в деревне Нурмси волости Ляэнеранна в Пярнумаа ушел 64-летний Мдудузи. Родственники предполагают, что мужчина мог отправиться на поиски убежавшей собаки и заблудиться.
Позиционирование телефона мужчины не дало результатов. К поискам были привлечены волонтеры, дрон и вертолет, но, к сожалению, безрезультатно. Сегодня утром поиски продолжаются.
Мдудузи высокого роста, крепкого телосложения, волосы седые, одет в черные штаны и красную флисовую кофту.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Мдудузи или кто его видел, сообщить об этом по номеру 112.