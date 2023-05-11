Масштабные поиски пропавшего в понедельник Мдудузи пока не дали результатов. Полиция просит помощи!



„Мы начали масштабные поиски пропавшего в волости Ляэнеранна 64-летнего Мдудузи, которые продолжаются уже третий день. С вечера понедельника, когда мы получили сообщение о его исчезновении, мы обыскали окрестности дома мужчины в радиусе шести километров. Вся эта территория была территорией поисков, поскольку точно неизвестно, в каком направлении мужчина ушел“, - рассказала в четверг, 11 мая, руководитель поисковой операции, участковый полицейский Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп.



Для поисков был трижды привлечен полицейский вертолет, ежедневно привлекаются люди на ATV, собака-ищейка и дрон. В течение двух дней полиция прочесала заболоченные участки и карьеры возле дома мужчины при участии более 50 человек, большую часть которых поставляли добровольцы. „В районе поисков очень труднопроходимая местность, поэтому вчера нам помогали два человека с лошадьми. На лошадях легче передвигаться на таких полях и прочесывать края канав, где для людей существует опасность увязнуть“, - отметила Энгель-Лепп.



Сегодня поиски также продолжаются с раннего утра.



Полиция выражает благодарность всем, кто участвует в поисках. Если у кого-то есть информация о Мдудузи, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.