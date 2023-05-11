Масштабные поиски пропавшего в понедельник Мдудузи пока не дали результатов. Полиция просит помощи!(2)
В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что из дома в деревне Нурмси волости Ляэнеранна в Пярнумаа ушел 64-летний Мдудузи. Родственники предполагают, что мужчина мог отправиться на поиски убежавшей собаки и заблудиться.
Позиционирование телефона мужчины не дало результатов. К поискам были привлечены волонтеры, дрон и вертолет, но, к сожалению, безрезультатно.
Мдудузи высокого роста, крепкого телосложения, волосы седые. Во что он был одет, уходя из дома, неизвестно.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Мдудузи или кто его видел, сообщить об этом по номеру 112.
Полиция развернула масштабные поиски
„Мы начали масштабные поиски пропавшего в волости Ляэнеранна 64-летнего Мдудузи, которые продолжаются уже третий день. С вечера понедельника, когда мы получили сообщение о его исчезновении, мы обыскали окрестности дома мужчины в радиусе шести километров. Вся эта территория была территорией поисков, поскольку точно неизвестно, в каком направлении мужчина ушел“, - рассказала в четверг, 11 мая, руководитель поисковой операции, участковый полицейский Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп.
Для поисков был трижды привлечен полицейский вертолет, ежедневно привлекаются люди на ATV, собака-ищейка и дрон. В течение двух дней полиция прочесала заболоченные участки и карьеры возле дома мужчины при участии более 50 человек, большую часть которых поставляли добровольцы. „В районе поисков очень труднопроходимая местность, поэтому вчера нам помогали два человека с лошадьми. На лошадях легче передвигаться на таких полях и прочесывать края канав, где для людей существует опасность увязнуть“, - отметила Энгель-Лепп.
Сегодня поиски также продолжаются с раннего утра.
Полиция выражает благодарность всем, кто участвует в поисках. Если у кого-то есть информация о Мдудузи, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.
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