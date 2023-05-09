Правительство пока так и не смогло передать Рийгикогу пакет налоговых изменений

Причина в том, что оппозиционные партии с помощью тактики затягивания препятствовали представлению разработанных кабмином законопроектов, предусматривающих сокращение семейных пособий и изменение налогов.

Во время заседания, которые завершилось в 23:58, оппозиция со своей стороны подала на регистрацию 63 различных законопроекта и 64 запроса, пользуясь возможностью двухминутного представления каждого из них.

В итоге Рийгикогу даже не успел утвердить повестку дня на эту неделю.

Во вторник заседание парламента начнется в 10 утра. Оппозиция уже пообещала продолжить свою тактику, что вызвало критику со стороны министра финансов от Партии реформ.

Напомним, в понедельник правительство одобрило пакет налоговых изменений, которые помогут двигаться в сторону сбалансированного бюджета и покрыть возросшие расходы на оборону. Оппозиция же заявила, что готова прибегнуть к тактике обструкции в Рийгикогу в связи с изменениями в налоговой системе и в системе семейных пособий.

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