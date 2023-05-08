08.05.2023, 20:07
Пропавший в Таллинне 45-летний мужчина найден. Его доставили в больницу(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 8 мая, полиция просила помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины.
Вечером родственники сообщили в полицию о том, что с вечера воскресенья не могут связаться с 45-летним Хейго. Раньше мужчина таким образом не исчезал. У родственников были основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.
Телефон мужчины был выключен. Также не было информации о том, во что он может быть одет.
9 мая, в первой половине дня, поступило сообщение о том, что мужчина найден. Его доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
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