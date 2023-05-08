Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины. Ему может грозить опасность

Сегодня вечером родственники сообщили в полицию о том, что со вчерашнего вечера не могут связаться с 45-летним Хейго. Раньше мужчина таким образом не исчезал. У родственников есть основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.



Телефон мужчины выключен. Также в настоящее время неизвестно, во что он может быть одет. Ведутся поиски.