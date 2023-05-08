08.05.2023, 20:07
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины. Ему может грозить опасность(3)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Хейго.
Сегодня вечером родственники сообщили в полицию о том, что со вчерашнего вечера не могут связаться с 45-летним Хейго. Раньше мужчина таким образом не исчезал. У родственников есть основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.
Телефон мужчины выключен. Также в настоящее время неизвестно, во что он может быть одет. Ведутся поиски.
Рост Хейго примерно 170 см, телосложение среднее. Полиция просит всех, кто видел Хейго, сразу же сообщить об этом по телефону 112.