Пропавший в Таллинне 45-летний мужчина найден. Его доставили в больницу

Вечером родственники сообщили в полицию о том, что с вечера воскресенья не могут связаться с 45-летним Хейго. Раньше мужчина таким образом не исчезал. У родственников были основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.



Телефон мужчины был выключен. Также не было информации о том, во что он может быть одет.