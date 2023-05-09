ВИДЕО | „Сталин мог остановить изнасилования и грабежи. Но он не хотел“. Историк о преступлениях Красной армии

Кровавая расправа в Буче и другие военные преступления, совершенные российскими военными на оккупированной украинской территории, напоминают аналогичные преступления, совершенные солдатами и офицерами Красной армии в Германии и других странах Европы, а также в Восточной Азии в 1944-1945 гг.

Доказательства зверств, совершенных красноармейцами, есть и на советской стороне. Майор Красной армии Лев Копелев, ставший впоследствии известным правозащитником-диссидентом, в годы войны занимался специальной пропагандой, направленной на подрыв сил противника. Первое, что он увидел, было мертвое тело старухи в Восточной Пруссии: „Ее одежда была разорвана в клочья, между худыми бедрами был телефонный аппарат с засунутой во влагалище трубкой“.