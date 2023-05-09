09.05.2023, 07:00
ВИДЕО | „Сталин мог остановить изнасилования и грабежи. Но он не хотел“. Историк о преступлениях Красной армии
„Сталин предупредил коммунистов других стран, что красноармейцы начнут насиловать и грабить“.
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В 1944-1945 годах Красная Армия совершала массовые изнасилования, убийства и грабежи мирного населения в Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Сербии и странах Балтии. Forte узнал, что стоит за одной из самых больших волн насилия в истории.
Кровавая расправа в Буче и другие военные преступления, совершенные российскими военными на оккупированной украинской территории, напоминают аналогичные преступления, совершенные солдатами и офицерами Красной армии в Германии и других странах Европы, а также в Восточной Азии в 1944-1945 гг.