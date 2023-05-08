ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (439-й день) | Россия обстреляла Киев и Одесскую область, есть жертвы

Ночью Одесса попала под ракетный удар самолетов стратегической авиации ВКС РФ, сообщило оперативное командование „Юг“. По его сведениям, ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и на рекреационную зону на побережье Черного моря. Позже стало известно, что один из ракетных ударов российских войск по Одесской области в воскресенье разрушил склад с гуманитарной помощью Красного Креста.

Во второй половине дня прокуратура сообщила, что в результате ночного удара по территории складского помещения продовольственного предприятия под Одессой один человек погиб и еще двое получили ранения. В Белгород-Днестровском районе Одесской области при ракетном ударе уничтожена база отдыха; повреждены еще пять соседних баз и более 20 дачных домов, указывается в сообщении.

Ночью Россия применила иранские ударные БПЛА Shahed для атаки Украины, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Все 35 дронов были уничтожены украинскими военными, отмечается далее. В то же время вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Информацию об уничтожении свыше 30 иранских дронов типа Shahed-136 в ночном небе над Киевом подтвердил в своем Telegram-канале начальник Киевской ОВА Сергея Попко. По его словам, в мае россияне совершили уже четыре воздушные атаки. „К сожалению, по информации на данный момент - в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных“, - написал Попко, позже уточнив, что из-за падения обломков повреждены семь автомобилей и травмированы пять человек.

Днем в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что минувшей ночью россияне выпустили по Украине около 60 дронов, 36 из них - по Киеву, все „шахеды“ были сбиты силами ПВО.