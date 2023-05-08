Украина заявила о перехвате якобы несбиваемой российской гиперзвуковой ракеты „Кинжал“. Как это получилось?

Другое косвенное подтверждение этого факта - отсутствие реакции со стороны России. Как утверждает Министерство обороны Украины, российская гиперзвуковая ракета была сбита 4 мая в 2:30 над Киевской областью с помощью ЗРК Patriot.

Тем не менее, это заявление подтверждают анонимные официальные источники New York Times в США, причем один из них сказал, что информация была подтверждена техническими средствами.

Еще несколько недель назад украинские военные говорили, что они бессильны против баллистических ракет, а теперь безо всякого перехода они заявили об уничтожении цели, которую специалисты во всем мире считали вообще неуязвимой.

„Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили „не имеющий аналогов“ „Кинжал“! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России“, - написал он.

Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель написал в своем твиттере, что 4 мая ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot перехватили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету „Кинжал“, которая считается несбиваемой. Такую же информацию опубликовало украинское издание Defense Express вместе с фотографиями обломков ракеты, упавшей на одном из киевских стадионов, полученных из неких источников.

„Не планировали мы сразу сообщать и обществу, и врагу о том, что сбит „Кинжал“... Пусть думают, пусть ищут, куда девался их „Кинжал“. Такое решение было принято высшим руководством“, - заявил Игнат. По его словам, подтвердить новость решили только после того, как она появилась в других источниках.

Россия обычно сообщает о применении таких ракет сразу. Пуски такого современного высокотехнологического оружия активно использует российская пропаганда, которая объявляет о его превосходстве и неуязвимости над оружием других стран.

Однако на этот раз российское военное ведомство не выпустило ни одного заявления - ни с подтверждением факта пуска, ни с опровержением того, что ракета была сбита.

Наконец, в подтверждение заявления об уничтожении „Кинжала“ украинское издание Defense Express опубликовало снимки обломков, которые, по словам журналистов, похожи на части российской гиперзвуковой ракеты.

Тем не менее в то, что украинская ПВО смогла сбить „Кинжал“, правда сложно поверить - заявленные тактико-технические характеристики этого оружия, кажется, оставляют очень мало шансов для зенитных систем.

„Кинжал“ - аэробаллистическая ракета, которая способна разгоняться до скорости в 10 махов. Этот показатель трудно перевести в километры в час, поскольку число маха - величина условная, она показывает скорость объекта относительно скорости звука в определенной среде, и поэтому будет разным на разной высоте. Очень приблизительно можно сказать, что эта ракета может лететь со скоростью выше 14000 километров в час.

Это оставляет очень мало времени для реакции расчетов ПВО. Предельная дальность полета „Кинжала“, как считается, составляет две тысячи километров. Даже с учетом того, что ракета будет на каком-то этапе набирать скорость, а где-то терять ее за счет сопротивления воздуха, то все равно полет на такое расстояние на скорости 14 тысяч километров в час составит не более 10 минут. Если же ее запускать на более близкой дистанции, то и того меньше.

Правда, время на подготовку ЗРК можно уменьшить, если заранее знать, откуда и куда полетит такая ракета.

„Кинжал“ обычно запускается со специального самолета - МиГ-31К. Это высотный перехватчик, созданный еще во времена СССР, который был специально модернизирован для того, чтобы нести такое, в первую очередь, тяжелое оружие.