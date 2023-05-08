Департамент назвал причину вспышки заболеваемости в Курессааре

В Курессааре с вечера субботы наблюдается массовая волна кишечных расстройств, выражающихся в диарее, рвоте и боли в животе, из-за чего некоторые люди обратились в больницу.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что к вечеру воскресенья в отделение экстренной медицинской помощи обратились 20 человек и ночью еще восемь. По ее словам, вызовов скорой помощи больше обычного, но на данный момент скорая помощь и Курессаареская больница с нагрузкой справляются.

По словам Хярма, департамент по-прежнему подозревает, что причиной вспышки заболеваемости стала бактерия кишечной палочки (E.coli), но подтверждения этому еще не получено, так как анализы не готовы. Точные результаты должны появиться утром во вторник.

Департамент здоровья считает, что причиной кишечной инфекции стала произошедшая в четверг авария на водопроводе, в результате которой питьевая вода соприкоснуться со сточными водами.

„В четверг в Курессааре была авария, и в то же время, когда шли ремонтные работы на трубопроводе сточных вод, прорвало и трубопровод питьевой воды, и питьевая вода могла быть загрязнена сточным материалом. „Это обычная ситуация — если питьевая вода загрязняется сточными водами, то начинают распространяться такие бактерии, как, к примеру, E.coli, которые через питьевую воду заражают человека. Сейчас это наша теория, ответы дадут исследования“, - сказала Хярма.

Представитель Департамента здоровья добавила, что пока нет информации, когда вновь можно будет пить воду из-под крана. Сегодня начали очистку труб, в ближайшие дни будут брать на анализ пробы. Ведомство по-прежнему рекомендует не употреблять воду из-под крана, или в крайнем случае употреблять ее кипяченой.

Заместитель старейшины волости Сааремаа Лийз Лепик сказала, что если в каком-либо магазине закончится бутилированная вода, то этот вопрос уже обговорен с производителями, и при необходимости волость поможет. Достаточное количество воды отправлено в школы и детские сады.