ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: Тартуский университет обыграл „Садам“ и вышел вперед в полуфинальной серии

Клуб из Пярну выиграл первую четверть со счетом 23:20, но на перерыв хозяева ушли с преимуществом 40:39. Четвертая четверть началась с того, что баскетболисты из Пярну выигрывали со счетом 56:54, но перед последней минутой хозяева снова были впереди - 70:67.

За семь секунд до конца матча благодаря Михкелю Кирвесу гостям удалось снова повести в счете, но этого было недостаточно для победы, так как в следующей атаке Томаш Павелка направил мяч в корзину. На последних двух секундах матча гости больше не смогли выйти вперед, таким образом, хозяева одержали сладкую победу со счетом 72:71 на глазах у родной публики.

В среду в Пярнуском спортивном зале состоится третья игра полуфинальной серии, которая длится до трех побед.

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