Тартуский уездный суд зарегистрировал политическую партию KOOS(47)
Политическое движение „Koos/Вместе“ было зарегистрировано регистрационным отделом Тартуского уездного суда, который ведет реестр партий, и с понедельника включено в список партий в Коммерческом регистре.
Политическая партия под названием „Организация KOOS указывает на суверенитет“ (“Koos organisatsioon osutab suveräänsusele“) была внесена в реестр в понедельник 8 мая, свидетельствуют данные Коммерческого регистра, отмечает RusERR.
Количество членов партии там пока не указано, но, в соответствии с Законом о партиях, для регистрации партия должна насчитывать не менее 500 членов.
Согласно данным Коммерческого регистра, члены правления партии KOOS - Эдуард Федотов, Лейла Ээритс, Алексей Тетерев, Олег Иванов и Юлия Смоли.
Движение „Koos/Вместе“ стало более широко известно на выборах в Рийгикогу, когда один из его ведущих членов Айво Петерсон выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и получил 3969 голосов, для получения личного мандата ему не хватило чуть меньше 1000 голосов.
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