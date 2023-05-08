08.05.2023, 16:25
Полиция ищет Дмитрия, который уклоняется от следствия(10)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках Дмитрия, который уклоняется от следствия по уголовному делу. Мужчина подозревается в неоднократных случаях насилия в близких отношениях и магазинных кражах. Дмитрий может находится в каком-либо таллиннском хостеле.
Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4768 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.