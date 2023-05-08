ЧП и криминал
08.05.2023, 16:25

Полиция ищет Дмитрия, который уклоняется от следствия

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Delfi
Дмитрий
Дмитрий
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках Дмитрия, который уклоняется от следствия по уголовному делу. Мужчина подозревается в неоднократных случаях насилия в близких отношениях и магазинных кражах. Дмитрий может находится в каком-либо таллиннском хостеле.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4768 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.

Дмитрий

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