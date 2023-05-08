Оппозиция объявила о масштабной блокировке работы правительства в Рийгикогу

Как Центристская партия, так и EKRE сообщили сегодня, что намерены всеми доступными им средствами воспрепятствовать сокращению семейных пособий и налоговым изменениям. План был распространен на всю оппозицию, включая Isamaa.

„Мы начинаем обструкцию в масштабах, каких еще не было в Рийгикогу. Угроза правительства протолкнуть свою политику без содержательного обсуждения, то есть в виде пакета законопроектов и с использованием вотума доверия, не оставляет нам другого выбора“, — заявил лидер EKRE Мартин Хельме.

Что это значит?

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал Delfi, что передачу проектов и запросов.

В каких объемах?

„Трудно оценить, — отметил он. — Наша цель состоит не том, чтобы затянуть до Иванова дня, а в том, чтобы довести коалицию до того состояния, когда можно обсуждать вещи по существу. Я надеюсь, что в беспрецедентной обструкции не будет необходимости, но мы готовы и к этому“.

Лидер центристской фракции Танель Кийк назвал поведение правительства „политикой дорожного катка“. „Коалиция создает негативный прецедент, когда хочет урезать пособия многодетным семьям, о котором договорилось меньше года назад. По Конституции многодетные семьи и люди с недостатком здоровья находятся под особой опекой государства и органов местного самоуправления. Резкое сокращение семейных пособий явно противоречит этому принципу“, - сказал Кийк.

Хельме подчеркнул, что правительство не затрагивало тему семейных пособий или налогов в предвыборной кампании, поэтому и не обладает мандатом на введение таких изменений. „Важно помнить, что правительство не имеет народного мандата на реализацию своих планов. В предвыборной кампании замалчивались и урезание семейных пособий, и повышение налогов. Наша цель — как можно скорее свергнуть правительство, которое солгало народу и пришло к власти обманным путем“.

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