В TalTech пятикратный чемпион Олимпиады поборется за приз 700 евро

- Таллиннский Технический Университет (в прошлом - ТПИ) имеет богатую шахматную историю - научные сотрудники регулярно играли в шахматы и организовывали турниры между разными факультетами. Выпускниками ТТУ являются в том числе гроссмейстер Александр Володин (факультет механики) и международные мастера и члены олимпийской сборной Виктория Башките (имеет докторскую степень факультета механики) и Юрий Крупенский (факультет юриспруденции), - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack, при поддержке которого пройдет турнир. - В рамках детских лагерей по энергетике проекта Enerhack мы всегда добавляем уроки шахмат для наших юных участников - шахматы позволяют развивать им стратегическое мышление. Поэтому мы решили поддержать проведение первого международного шахматного турнира ТТУ.

Регистрация на турнир продолжается, поэтому говорить об окончательном количестве шахматистов рано. Однако уже сейчас в составе участников около 100 шахматистов, в их числе 14 гроссмейстеров: лучшие шахматисты Эстонии Кайдо Кюлаотс и Александр Володин, победитель командного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Германии Даниэль Фридман, многократный чемпион Польши Михаил Красенков, чемпион Финляндии Томи Нюбак, пятикратный чемпион Шахматной Олимпиады в составе сборной СССР Артур Юсупов, ныне представляющий Германию, и другие.

Первый приз в турнире составит 700 евро.

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