Правительство одобрило пакет налоговых изменений. Теперь его передадут в Рийгикогу

„Изменения в налогообложении важны, чтобы покрыть наши возросшие расходы на оборону и уменьшить разрыв между доходами и расходами бюджета, - подтвердил также министр финансов Март Вырклаэв. – Новое правительство поставило целью привести бюджет в порядок, а это означает пересмотр расходов и увеличение доходов. Если содержащаяся в пакете налоговых изменений реформа подоходного налога призвана оставлять на руках у людей больше средств, то весь пакет поправок в целом поможет нам покрыть дополнительные расходы на оборону и улучшить позицию государственного бюджета в сравнении со свежим экономическим прогнозом“.

Изменения в Законе о подоходном налоге вводят с 2025 года единый освобожденный от подоходного налога минимум в 700 евро в месяц, или в 8400 евро в год для всех, вне зависимости от уровня доходов. Например, человек, получающий среднюю зарплату размером в 1837 евро, по новой системе будет получать на руки в год на 964 евро больше. „Это будет оставлять больше денег на руках у тех людей, чей безналоговый доход в настоящее время начинает уменьшаться после того, как заработная плана достигает определенного предела. Эта поправка будет оставлять больше средств на руках также у учителей и полицейских, повышение зарплаты которых до сих пор частично съедало уменьшение освобожденного от подоходного налога минимума“, - пояснил Вырклаэв.

Законопроект упраздняет также ряд затратных налоговых льгот, благодаря чему государство планирует изыскать средства на оказание целевой поддержки нуждающимся. Так, с 2024 года больше нельзя будет использовать освобождение от подоходного налога за находящегося на иждивении ребенка и супруга, а также вычитать из облагаемого налогом дохода проценты, выплачиваемые за жилищный кредит.