Фуркад освоил новую профессию после ухода из биатлона. Неожиданный выбор!

Однако в этом году поклонники смогут увидеть француза в весьма неожиданной сфере, далекой от спорта. Осенью олимпийский чемпион выйдет на сцены театров Гренобля и Парижа и выступит со своим спектаклем, пишет Sportbox.

Как и многие атлеты, после завершения карьеры Фуркад не потерял связь со спортом. Он вошёл в комиссию спортсменов МОК, где представляет интересы бывших коллег, отстаивает олимпийские ценности и занимается вопросами окружающей среды и изменения климата. Мартен активно работал в МОК в преддверии Олимпийских игр в Пекине и надеется продолжить свою деятельность перед Играми в Париже.

Однако на сегодняшний день вопрос о работе Фуркада на Олимпийских играх остаётся открытым. Француз поддержал возвращение россиян на международную арену, из-за чего неоднократно подвергался критике со стороны западных коллег.

Кроме работы в МОК, Мартен несколько лет подряд проводит свой лыжероллерный фестиваль Nordic Festival в Анси. Как правило, турнир проходит в начале сентября и становится площадкой для лучших лыжников и биатлонистов мира.

Вообще Мартен наслаждается жизнью без профессионального спорта. После стольких лет вдали от дома он может проводить достаточно времени с семьёй. Вместе с женой Элен они воспитывают двух дочерей: Маннон и Инес. Биатлонист гуляет с девочками в горах, ходит в походы и активно делится фотографиями в социальных сетях. А прошлой осенью в семье Фуркада произошло радостное событие: родился сын Хьюго.

Француз ведёт активный образ жизни: ходит в горы, бегает и, конечно, катается на лыжах. Но после ухода из спорта Мартен открыл для себя и массу других занятий: стал заниматься дайвингом и чаще ездить на велосипеде. Летом прошлого года бывший биатлонист впервые с 2020-го поучаствовал в трейловом велозаезде. Мартен не добрался до медалей, но получил массу приятных эмоций от гонки с друзьями.

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