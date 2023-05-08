Фуркад освоил новую профессию после ухода из биатлона. Неожиданный выбор!
Три года назад легенда биатлона Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Но в спорте француз всё же остался, только в другом амплуа. Сейчас он работает в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), организовывает биатлонные мероприятия и даже изредка выходит на старт.
Однако в этом году поклонники смогут увидеть француза в весьма неожиданной сфере, далекой от спорта. Осенью олимпийский чемпион выйдет на сцены театров Гренобля и Парижа и выступит со своим спектаклем, пишет Sportbox.
Как и многие атлеты, после завершения карьеры Фуркад не потерял связь со спортом. Он вошёл в комиссию спортсменов МОК, где представляет интересы бывших коллег, отстаивает олимпийские ценности и занимается вопросами окружающей среды и изменения климата. Мартен активно работал в МОК в преддверии Олимпийских игр в Пекине и надеется продолжить свою деятельность перед Играми в Париже.
Однако на сегодняшний день вопрос о работе Фуркада на Олимпийских играх остаётся открытым. Француз поддержал возвращение россиян на международную арену, из-за чего неоднократно подвергался критике со стороны западных коллег.
Кроме работы в МОК, Мартен несколько лет подряд проводит свой лыжероллерный фестиваль Nordic Festival в Анси. Как правило, турнир проходит в начале сентября и становится площадкой для лучших лыжников и биатлонистов мира.
Вообще Мартен наслаждается жизнью без профессионального спорта. После стольких лет вдали от дома он может проводить достаточно времени с семьёй. Вместе с женой Элен они воспитывают двух дочерей: Маннон и Инес. Биатлонист гуляет с девочками в горах, ходит в походы и активно делится фотографиями в социальных сетях. А прошлой осенью в семье Фуркада произошло радостное событие: родился сын Хьюго.
Француз ведёт активный образ жизни: ходит в горы, бегает и, конечно, катается на лыжах. Но после ухода из спорта Мартен открыл для себя и массу других занятий: стал заниматься дайвингом и чаще ездить на велосипеде. Летом прошлого года бывший биатлонист впервые с 2020-го поучаствовал в трейловом велозаезде. Мартен не добрался до медалей, но получил массу приятных эмоций от гонки с друзьями.
Талантливый человек талантлив во всём
Как оказалось, помимо спорта, у биатлониста есть и другие интересы — творчество. В 2020 году Мартен презентовал свою вторую книгу „Последний круг“, в которой подробно рассказал о заключительном сезоне в своей карьере. А чуть позже попробовал себя в качестве актёра видеоклипа. Фуркад вместе с другими легендами французского спорта снялся в видео исполнителя Гаэтана Русселя из группы Louise Attaque на песню On ne meurt pas («Мы не умираем“), которая рассказывает о поиске себя и новом этапе жизни.
В этом году именитый спортсмен хочет попробовать выйти на новый уровень: презентовать собственный моноспектакль „Вне игры“. Как передает Nordic Magazine, осенью этого года Фуркад появится со своим театральным монологом в Гренобле, а затем приедет в Париж на сцену Театра дю Ронд-Пуант. Биатлонист расскажет о биатлоне и своей спортивной карьере.
— Думаю, я состоял из духа соперничества, но поначалу это была тяжелая работа! Я не охотник и не любитель оружия, в доме моих родителей, когда мы были детьми, было запрещено иметь ружьё. И всё же в 14 лет я оказался с ним, — приводит отрывок из сценария выступления Nordic Magazine.
Мартен отлично показал себя не только в спорте, но и в творческой деятельности. Его книги стали самыми продаваемыми во Франции за последние пять лет, поэтому нет сомнений, что и актерскую профессию он освоит в совершенстве.
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