Мониторинг: материальное положение жителей Эстонии стабилизировалось, но уровень стресса остается высоким

По результатам опроса, 74% респондентов (в том числе 76% эстонцев и 68% жителей других национальностей) считают, что могут справляться или жить комфортно при своих нынешних доходах. Остальные 26% жителей Эстонии (24% эстонцев и 32% жителей других национальностей) испытывают материальные затруднения. Стоит отметить, что в феврале этот показатель составлял 24% (19% эстонцев и 34% жителей других национальностей), а в сентябре — 30% (27% эстонцев и 38% жителей других национальностей).

Результаты опроса показывают, что 54% респондентов чувствуют себя экономически уверенно в отношении следующих шести месяцев (55% в феврале и 46% в декабре). При этом 59% эстонцев и 44% людей других национальностей полностью или почти уверены в своем финансовом благополучии в ближайшем будущем. Чувство безопасности, которое немного снизилось в феврале, к весне восстановилось: 55% жителей Эстонии считают, что наша страна сейчас может чувствовать себя в безопасности (47% в феврале, 55% в декабре), 68% жителей чувствуют себя в безопасности, живя в Эстонии (63% в феврале, 71% в декабре).

В фокусе опроса были вопросы психического здоровья

В то же время, подавляющее большинство людей считает, что их психическое состояние не улучшилось или даже ухудшилось по сравнению с периодом пандемии. „Согласно исследованию, 68 процентов жителей считают, что их психическое здоровье не изменилось со времен пандемии, 21 процент считает, что оно даже ухудшилось, и только 6 процентов респондентов заявили, что их психическое здоровье улучшилось. Это может быть связано, в частности, со стрессом, вызванным агрессией России против Украины, и экономической неопределенностью“, — пояснила руководитель отдела исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.