ВИДЕООПРОС | „Это не тот праздник, который надо запрещать“. Таллиннцы ответили, что для них значит 9 мая

Опрошенный мужчина рассказывает, что в его семье обязательно отмечают этот день, чаще всего дома. По поводу запрета на проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов, говорит кратко: „Это их проблемы. Каждый сам за себя“.

Молодая женщина рассказывает, что не считает, что 9 мая — праздник, который в Эстонии должны отмечать. „Может быть, для кого-то он имеет огромное значение. Я не против этого“. К запрету проводить мероприятия относится отрицательно. „Не вижу необходимости вводить запрет, поскольку это всегда порождает душевные волнения. Если запрет ввести, люди будут наоборот больше ходить, больше делать то, что запрещают. Это не тот праздник, который надо бы запретить“.