Пьяный Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде и был арестован

По данным источника, Фергюсон на своем пикапе врезался в две припаркованные у ночного клуба машины. Автомобиль бойца перевернулся на бок, в ДТП никто не пострадал, сообщает Sportbox.

Приехавшие на место происшествия полицейские предложили Фергюсону пройти тест на трезвость, но боец отказался. Отмечается, что от него пахло алкоголем. Фергюсон был арестован на месте происшествия за вождение в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав за отказ пройти тест на алкоголь.

Фергюсону 39 лет, он идет на серии из пяти поражений подряд в UFC. Его последняя победа была на турнире UFC 238 в июне 2019 года.

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