Молодой эстонский дзюдоист занял первое место на этапе Кубка Европы

Финал против грузинского спортсмена Торнике Вахтангадзе получился очень упорным. Однако Дикаев не планировал уступать. Он схватил, поднял грузина и повалил его на татами на спину. Давние любители дзюдо сразу вспомнили аналогичный подвиг Алексея Будылина на чемпионате мира 2003 года. Дикаев получил золотую медаль. Болельщики, проехавшие долгий путь, на церемонии награждения могли послушать национальный гимн Эстонии.

В полуфинале против турецкого дзюдоиста Юнуса Язгана Дикаев показал характер. Молодой таллиннец, не раз попадавший в неприятные ситуации с соперниками, которые в прошлом боролись таким же хватом, нашел решение против него и благодаря красивому броску начал вести борьбу. Буквально через несколько десятков секунд он воспользовался дерзкой инициативой соперника, ускорившего темп, и ловким броском обеспечил себе место в финале.

Мамед Азизибеков стал соперником эстонского спортсмена в четвертьфинале. Мамеду, ранее одолевшему двух соперников, не повезло, ведь Дикаев уже был на кураже. Всего за 40 секунд поедника спортсмен из школы „Аудентес“ дважды бросил соперника и без проблем вышел в следующий раунд.

Дикаев, который попал в этот турнир благодаря предыдущим хорошим результатам на этапах КЕ, не участвовал в первом раунде. Во втором он встретился с местным спортсменом Эмилем Гусейнзаде. Соперник поборол чешского спортсмена в предыдущем туре и уже разогрелся. В запутанной ситуации, когда упали оба спортсмена, судьи посчитали, что атлет из принимающей страны заслуживает балов. Трудное начало соревнований. Дикаев наращивал темп и непрерывными атаками оказывал сильное давление на соперника. В итоге удалось сравнять счет. Противник, набравший к тому времени два предупреждения стоя, был вынужден снова атаковать, чтобы избежать поражения. Однако Дикаев обратил одну из атак соперника в свою пользу и одержал победу.

Саад Дикаев, одна из самых больших надежд эстонской сборной, уже дважды в этом сезоне, показывая очень хорошую борьбу на этапах КЕ, упускал медали. Но в третьей попытке не допустил тех же ошибок. Дикаев, известный своим зрелищным и техничным дзюдо, на этот раз сумел одержать впечатляющую победу на турнире в Азербайджане, одной из сильнейших стран мира по дзюдо, сообщила Эстонская ассоциация дзюдо.

Комментируя соревнования, золотой призер Дикаев сказал: „Утром я почувствовал, что заболел, но, несмотря на это, смог как следует подготовиться к соревнованиям. Первый поединок был трудным, но по мере того, как он продолжался, я чувствовал себя лучше, и бороться стало легче“.

Дикаев стал не единственным представителем Эстонии, который показал отличный результат в Гёйгёле. Талант в супертяжелом весе Марек Адриан Мясак, который уже однажды выигрывал медаль этапа КЕ в этом сезоне, на этот раз нацелился снова подняться на подиум после неудачи на предыдущем турнире. Марек, который также прошел квалификацию для участия в соревнованиях, был свободен в первом раунде и сразу вышел в четвертьфинал. Там он с игривой легкостью победил местного спортсмена Агшина Магеррамова.

Соперник по полуфиналу Эльдар Алиев (Азербайджан) смог создать массу проблем нашему спортсмену. В начале борцовского поединка Марек ответил на атаку соперника своим встречным броском и вышел вперед. Марек, тренирующийся в таллиннском клубе „Айтадо“, еще больше увеличил темп и яростно атаковал. Борьба увенчалась успехом, и счет был ничейным. В борьбе, перешедшей в дополнительное время, наш спортсмен показал лучшую выносливость, отразил одну из неудачных атак соперника и продолжил крепко удерживать его на татами. Место в финале было не за горами.

К сожалению, его последний соперник Рамазан Ахмедов на этот раз оказался несколько опытнее. Для Мясака, который первый год находится в возрастной группе до 18 лет, серебряная медаль этапа КЕ является большим достижением.

Мясак, азербайджанец по материнской линии, похвалил местных за теплый прием и поблагодарил своего тренера в комментариях после соревнований.

По словам главного тренера команды Эгерта Эхара, результаты этого сезона показывают хорошую работу, проделанную на молодежном уровне в последние годы: „В этом сезоне трое разных молодых дзюдоистов завоевали медали на этапах Кубка Европы. Кроме того, несколько других попали в первую десятку. Это свидетельствует о хорошей работе, проделанной в клубах, и дает надежду на то, что вот-вот начнется новая волна эстонского дзюдо“.

Дикаев и Мясак примут участие в этапе КЕ в Португалии в конце мая, а затем их ждет подготовка к летним титульным соревнованиям.

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