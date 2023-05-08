ФОТО | „Рвота длилась полдня, к ней добавились понос и боли“. В эстонском городе массовая вспышка непонятного заболевания. Жители скупают в магазинах воду

Член правления больницы Курессааре Мярт Кылли сообщил Delfi в понедельник утром, что за ночь ситуация не сильно поменялась. „Количество людей увеличилось минимально, ситуация такая же. Это не симптом, требующий госпитализации. Ничего особенного“, — сказал он. В воскресенье в приемное отделение больницы с похожими симптомами обратились около 10 человек, первый из них прибыл в больницу вчера в полдень. Однако многие заболевшие остались дома.

Кылли добавил, что хотя один человек находится в реанимации, пока точно не известно, в чем первопричина. „Наша проблема здесь, на Сааремаа, сегодня в том, что нам нужно выяснить, что это за штука, чистая сегодня вода или нет, и как действовать“, — сказал он.