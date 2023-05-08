08.05.2023, 14:15
ФОТО | „Рвота длилась полдня, к ней добавились понос и боли“. В эстонском городе массовая вспышка непонятного заболевания. Жители скупают в магазинах воду(8)
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В Курессааре с воскресенья наблюдается массовая вспышка заболевания с симптомами диареи, рвоты и болями в животе, причина которого пока не известна.
Член правления больницы Курессааре Мярт Кылли сообщил Delfi в понедельник утром, что за ночь ситуация не сильно поменялась. „Количество людей увеличилось минимально, ситуация такая же. Это не симптом, требующий госпитализации. Ничего особенного“, — сказал он. В воскресенье в приемное отделение больницы с похожими симптомами обратились около 10 человек, первый из них прибыл в больницу вчера в полдень. Однако многие заболевшие остались дома.