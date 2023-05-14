14.05.2023, 19:03
Почему школьникам в Эстонии учеба не в радость, а в тягость? Мнение ученого: последствия давления на подростков могут быть печальными(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что треть девочек, учениц 9-х классов, чувствуют себя глубоко несчастными. Родители и школа заставляют прикладывать такие усилия к учебе, словно от выпускных экзаменов в основной школе зависит вся жизнь, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Напряжение стало расти, как только начался 9-й класс. Уже осенью учителя стали говорить о том, что класс выпускной, что ученики должны напрячься и приложить все силы. Еще четверо парней, кроме моего сына, не выдержали напора, скатились с пятерок на двойки. Я уже не говорю об их душевном состоянии“, - сказала Сирли (имя известно редакции), мать троих детей, жительница одной из прилегающих к Таллинну волостей.