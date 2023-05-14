Новости Эстонии
14.05.2023, 19:03

Почему школьникам в Эстонии учеба не в радость, а в тягость? Мнение ученого: последствия давления на подростков могут быть печальными

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Когда речь идет об учениках выпускных классов и испытываемом ими стрессе, родители, как считает мать пятерых детей Трийн Луми, должны думать о том, получает ли ребенок поддержку дома или надежды, которые возлагают на него мать и отец, еще больше усугубляют психоэмоциональное состояние ребенка.
Когда речь идет об учениках выпускных классов и испытываемом ими стрессе, родители, как считает мать пятерых детей Трийн Луми, должны думать о том, получает ли ребенок поддержку дома или надежды, которые возлагают на него мать и отец, еще больше усугубляют психоэмоциональное состояние ребенка.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что треть девочек, учениц 9-х классов, чувствуют себя глубоко несчастными. Родители и школа заставляют прикладывать такие усилия к учебе, словно от выпускных экзаменов в основной школе зависит вся жизнь, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Напряжение стало расти, как только начался 9-й класс. Уже осенью учителя стали говорить о том, что класс выпускной, что ученики должны напрячься и приложить все силы. Еще четверо парней, кроме моего сына, не выдержали напора, скатились с пятерок на двойки. Я уже не говорю об их душевном состоянии“, - сказала Сирли (имя известно редакции), мать троих детей, жительница одной из прилегающих к Таллинну волостей.

По словам Сирли, ребята очень волнуются из-за того, удастся ли им поступить в хорошую среднюю школу. Карл, сын Сирли, личность творческая, интересуется искусством и музыкой. „Когда начался учебный год, он был полон энтузиазма, в сентябре-октябре учился на пятерки, в ноябре съехал на четверки, тогда же получил первую двойку по математике, хотя в 8-м классе у него и по математике были только пятерки!“, - сказала Сирли, голову сломавшая, размышляя о том, что стало причиной снижения успеваемости сына. В семье царят нормальные отношения, спортивная нагрузка не мешает учебе, от первой любви парень тоже не страдает, словом, нет никаких внешних факторов, которые могли бы так повлиять на учебу.

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