Почему школьникам в Эстонии учеба не в радость, а в тягость? Мнение ученого: последствия давления на подростков могут быть печальными

„Напряжение стало расти, как только начался 9-й класс. Уже осенью учителя стали говорить о том, что класс выпускной, что ученики должны напрячься и приложить все силы. Еще четверо парней, кроме моего сына, не выдержали напора, скатились с пятерок на двойки. Я уже не говорю об их душевном состоянии“, - сказала Сирли (имя известно редакции), мать троих детей, жительница одной из прилегающих к Таллинну волостей.

По словам Сирли, ребята очень волнуются из-за того, удастся ли им поступить в хорошую среднюю школу. Карл, сын Сирли, личность творческая, интересуется искусством и музыкой. „Когда начался учебный год, он был полон энтузиазма, в сентябре-октябре учился на пятерки, в ноябре съехал на четверки, тогда же получил первую двойку по математике, хотя в 8-м классе у него и по математике были только пятерки!“, - сказала Сирли, голову сломавшая, размышляя о том, что стало причиной снижения успеваемости сына. В семье царят нормальные отношения, спортивная нагрузка не мешает учебе, от первой любви парень тоже не страдает, словом, нет никаких внешних факторов, которые могли бы так повлиять на учебу.