ОНЛАЙН-БЛОГ | 9 мая в Таллинне и Нарве: центр столицы парализован, к танку-памятнику не подъехать

9 мая в 2023 году смотрится совсем иначе, чем несколько лет назад. Если раньше власти не запрещали использовать георгиевские ленты, флаги СССР и России, то после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось. Недопустимы и публичные собрания, однако полиция не запрещает поминать погибших. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики. Например, к Бронзовому солдату возлагают цветы уже с воскресенья. На сегодняшний день в Эстонии не зарегистрировано ни одного мероприятия вокруг празднования окончания Второй мировой. Зато на площади Вабадузе пройдет организованный государством концерт в честь Дня Европы.